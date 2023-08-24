Интересное 24 августа 2023, 17:01 Ярмарка вакансий «Служу Отечеству!» состоится в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде состоится ярмарка вакансий «Служу Отечеству!», организатором которой выступит ГУ ФССП по региону. Мероприятие пройдет 26 августа. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

Ярмарка пройдет на площадке «Парка Победы» на Набережной Гребного канала с 11:00 до 15:00. В ней примут участие представители ГУ МВД, УГИБДД ГУ МВД, СУ СК, Приволжского таможенного управления, ГУФСИН, ГУ МЧС, Управления Нацгвардии, УФНС, Прокуратуры, ГУ Минюста, а также Военного комиссариата.

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Посетители мероприятия смогут узнать об условиях работы, льготах, задать все интересующие вопросы и оставить свое резюме.

Также организаторы подготовят концерт, мастер-классы и конкурсы для детей и взрослых.