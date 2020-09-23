Ярмарка сельскохозяйственной продукции открылась в столице

Межрегиональная ярмарка сельскохозяйственной продукции начала работать на Ореховом бульваре в Москве. Ее можно будет посетить в течение всего года, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Отмечается, что здесь можно приобрести лишь отечественную продукцию. В продаже есть овощи, фрукты, рыба, мясо, молоко и десерты. Их привезли из Астраханской, Воронежской, Рязанской, Московской областей и других регионов. В целом в павильоне работают 14 торговых точек, пишет газета «Вечерняя Москва».

«Ярмарки очень популярны у москвичей, и это уже сложившаяся традиция в столице — покупать сельхозпродукцию у производителей, когда можно прийти, попробовать продукты и пообщаться», — пояснил Немерюк.

Эта ярмарка стала 34-й в городе. Павильон оформлен во французском стиле. Рынок открыт с 9:00 до 20:00.