Японцы назвали топ-5 самых красивых женщин из России

Японское издание Menjoy составило список из пяти самых красивых женщин России. В него включили трех известных спортсменок и двух знаменитых моделей.

Так, в перечень вошли чемпионка Олимпиады 2018 года в Пхенчхане 18-летняя Алина Загитова и серебряный призер чемпионата Европы — 2020 16-летняя Анна Щербакова.

Помимо прочего, одной из самых красивых представительниц женского пола нашей страны была названа бывшая «первая ракетка мира», победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде, теннисистка 33-летняя Мария Шарапова. Несмотря на то что она уже ушла из спорта, россиянка все еще остается эталоном для своих последовательниц, пишет ИА «Невские новости».

Еще японцы отметили внешние данные 34-летней модели Ирины Шейк, которая является экс-возлюбленной футболиста Криштиану Роналду. Последняя кого добавили в топ-5 — 38-летняя Наталья Водянова, родившаяся в Нижнем Новгороде. В настоящий момент она живет во Франции и является лицом ряда модных и парфюмерных брендов.

Журналисты пояснили, что русские девушки привлекательны не только внешне. По их словам, они порядочны и обладают «чистотой личностных качеств».