Интересное 23 марта 2023, 18:47 Японский врач рассказал о пользе регулярного употребления яиц для пожилых

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Для хорошего самочувствия пожилым людям необходимо употреблять не менее трех яиц каждый день. Так считает японский врач Такэси Курихара, написал сайт President Online.

По словам специалиста, в яйцах содержится большое количество полезных для организма кальция и белка. Также этот продукт богат жирными кислотами и способствует укреплению костей.

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Как сообщил «Политэксперт», у тех пожилых людей, которые на регулярной основе едят яйца, снижается вероятность возникновения деменции.

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