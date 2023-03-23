23 марта 2023, 18:47
Японский врач рассказал о пользе регулярного употребления яиц для пожилых
Для хорошего самочувствия пожилым людям необходимо употреблять не менее трех яиц каждый день. Так считает японский врач Такэси Курихара, написал сайт President Online.
По словам специалиста, в яйцах содержится большое количество полезных для организма кальция и белка. Также этот продукт богат жирными кислотами и способствует укреплению костей.
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Как сообщил «Политэксперт», у тех пожилых людей, которые на регулярной основе едят яйца, снижается вероятность возникновения деменции.
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