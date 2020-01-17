17 января 2020, 11:08
Японские врачи поделились легким способом снижения веса
Медики из Японии, рассказали, как быстро и безвредно скинуть несколько килограммов, написало ФАН.
По словам специалистов в снижении веса может помочь питьевая вода. Вместо чая или кофе натощак стоит выпить стакан воды комнатной температуры. После этого стоит почистить зубы, а через 45 минут можно приступать к завтраку.
Врачи из Японской медицинской ассоциации (JMA) заявили, что вода снижает чувство голода. Благодаря этому происходит насыщение от меньшей порции еды. Если следовать этой схеме: пить воду и есть меньше еды, получится похудеть.