18 августа 2022, 13:38
Японские ученые заявили, что группа крови влияет на вероятность выживания при тяжелой травме
Ученые Японского общества абдоминальной неотложной медицины заявили, что группа крови человека может оказывать влияние на вероятность выживания при тяжелой травме. Об этом сообщило издание Nature.
Специалисты проанализировали карты пациентов и пришли к выводу, что вероятность выживания у людей с первой группой крови была существенно ниже, чем у других, написало ИА Nation News.
Ученые связали данный факт с уровнем фактора Виллебранда, который принимает участие в процессах свертывания крови. Пациенты с первой группой крови имеют данный компонент в меньшем количестве, чем остальные, подчеркивается в исследовании.