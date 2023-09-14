Интересное 14 сентября 2023, 16:41 Японские ученые признали мужчин с первой группой крови самыми решительными

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Японские ученые провели исследование и выяснили, что мужчины с первой группой крови наиболее решительны и мужественны. Об этом сообщил сайт "Петроград".

Выяснилось, что поведение человека в определенных ситуациях напрямую зависит от его группы крови. Обладатели первой группы наиболее уверены в себе, однако чаще остальных умирают от кровотечений.

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Отмечается, что мужчины с первой группой крови в то же время являются долгожителями и реже других страдают тромбозами.