Японские ученые оценили влияние смеха на когнитивные способности человека

Японские ученые из университета Кинки выяснили, что смех способен оказывать позитивное влияние на когнитивные способности человека. По их данным, это происходит за счет усиления кровообращения в лобных долях, написало РИА ФАН.

Для проведения эксперимента исследователи отобрали 25 женщин и мужчин в возрасте от 45 до 60 лет. Оказалось, что у тех, кто смеялся чаще, повышалась быстрота реакции, память и внимательность. Также во время математических тестов любители юмора показали более высокие способности, чем те, кто практически не смеялся.

По словам ученых, смех в 2,7 раза улучшает кровообращение в лобных долях, а ведь именно эта область мозга влияет на мыслительные способности человека. Также исследователи отметили, что те испытуемые, которые много смеялись, практически не имели психологического стресса.