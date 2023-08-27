27 августа 2023, 16:32
Японка выиграла чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре
Победителем чемпионата по игре на воображаемой гитаре стала японка Нанами Нагура
Представительница Японии Нанами Нагура заняла первое место во всемирном конкурсе по игре на воображаемой гитаре. Чемпионат проходил в финском городе Оулу, сообщили организаторы мероприятия на своем сайте.
Японка набрала 35,8 балла, выиграв в конкурсе третий раз. Второе место в соревновании занял представитель Финляндии Аапо Раутио, он набрал 35,2 балла. Россиянин Кирилл Блюменкратц, который выступал под французским флагом, стал третьим в этом состязании.
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Первый чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре провели в 1996 году в рамах развлекательной программы форума Oulu Music Video Festival.
В Салехарде в феврале 2024 года пройдет крупнейший музыкальный фестиваль «Симфония Ямала». Участниками конкурса станут исполнители классической музыки со всего мира.
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