Интересное 27 августа 2023, 16:32 Японка выиграла чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре Победителем чемпионата по игре на воображаемой гитаре стала японка Нанами Нагура Соцсети

Читать 360tv в

Представительница Японии Нанами Нагура заняла первое место во всемирном конкурсе по игре на воображаемой гитаре. Чемпионат проходил в финском городе Оулу, сообщили организаторы мероприятия на своем сайте.

Японка набрала 35,8 балла, выиграв в конкурсе третий раз. Второе место в соревновании занял представитель Финляндии Аапо Раутио, он набрал 35,2 балла. Россиянин Кирилл Блюменкратц, который выступал под французским флагом, стал третьим в этом состязании.

Реклама

Первый чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре провели в 1996 году в рамах развлекательной программы форума Oulu Music Video Festival.

В Салехарде в феврале 2024 года пройдет крупнейший музыкальный фестиваль «Симфония Ямала». Участниками конкурса станут исполнители классической музыки со всего мира.