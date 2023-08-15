Интересное 15 августа 2023, 15:27 «Яндекс.Музыка»: россияне стали чаще слушать песни группы «Кино»

Читать 360tv в

Россияне стали на 61% чаще слушать хиты советской рок-группы «Кино» по итогам первого полугодия 2023 года. Об этом сообщила«Газета.Ru»со ссылкой на пресс-службу сервиса «Яндекс.Музыка».

Песни группы, лидером которой был Виктор Цой, слушают в основном молодые люди до 35 лет. Наиболее прослушиваемыми композициями среди пользователей стали песни «Группа крови», «Звезда по имени солнце», «Перемен».

Реклама

Отмечается, что за последний год россияне поставили творчеству группы четыре миллиона положительных оценок.