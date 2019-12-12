Яндекс составил топ поисковых запросов петербуржцев за год

Среди запросов, сделанных с 8 декабря 2018 года по 8 декабря 2019 года, специалисты агрегатора выбрали те, в которых были слова «что», «такое», «значить» и «это». Популярность запроса оценили в баллах.

100 баллов оказалось, как ни странно, у подагры. Это ревматическое заболевание по каким-то причинам интересовало петербуржцев чаще всего.

Второе место по популярность занял снюс, сосательный табак. Его популярность оценили в 48 баллов.

На третьем месте с 26 баллами оказалась любовь. Нашли ли пользователи с этим поисковым запросом однозначный ответ на свой вопрос, не уточняется.

Следующими по популярности оказались булгур (вид крупы), диаскинтет (процедура диагностики туберкулеза), глютен (растительный белок), NFC в телефоне (технология, используемая для бесконтактной оплаты смартфоном), крафтовое пиво, ЧСВ, франшиза, фалафель и гештальт.

Замкнули рейтинг менее популярные, но достаточно частые запросы: каршеринг, СНИЛС, каперсы, рецессия, эпитет, эквайринг и дислексия.