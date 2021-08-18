Ямальцы оценили поездку губернатора по региону

Губернатор Дмитрий Артюхов отправился в большую поездку по региону. Ямальцы оценили инициативу политика. Об этом сообщило «Ямал-Медиа» со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.

67% респондентов интересует маршрут губернатора. Люди поддерживают путешествие главы региона и одобряют современный формат общения, который успешно использует Артюхов. «Исследования показывают, что эти, уже ставшие традиционными, летние поездки по муниципалитетам попадают в ожидания жителей округа и позитивно оцениваются ими», — рассказал политолог Кирилл Родин.