Ямальский орнитолог-любитель создал пластинку с птичьими трелями

Орнитолог-любитель Павел Лукьяненок уже давно наблюдает за птицами. С помощью высокочувствительной аппаратуры он записывает их пение. В этом году мужчине удалось осуществить свою мечту — он записал пластинку с птичьими трелями. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Павел проживает в Ноябрьске. За время своей деятельности он накопил много записей песен, которые и попали в его проект. В этом году мужчина смог получить грант за создание своего проекта.

На поиски подходящих мелодий мужчина отправляется каждые выходные. Однако собрать качественный материал получается не всегда.

«Можно сказать, еще учусь, и, конечно, было бы неплохо найти единомышленников», — признался мужчина.