Ямальские казаки поживут в палаточном лагере и расчистят горы от мусора

В выходные в горах Полярного Урала пройдут учебно-тренировочные сборы «Казаки на высоте». В них примут участие 30 человек из казачьих обществ Салехарда и Приуральского района ЯНАО, написало ИА «Север-Пресс».

Такие сборы проводятся уже не первый год. Организатор мероприятия — ГКУ «Центр развития внешних связей ЯНАО».

Казаки будут жить в палаточном лагере, им проведут занятия по огневой подготовке, рукопашному бою, тактической подготовке, а также по выживанию в экстремальных условиях.

Кроме того, казаки расчистят от мусора территорию вокруг горного приюта.