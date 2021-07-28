28 июля 2021, 23:34
Ямальские казаки поживут в палаточном лагере и расчистят горы от мусора
В выходные в горах Полярного Урала пройдут учебно-тренировочные сборы «Казаки на высоте». В них примут участие 30 человек из казачьих обществ Салехарда и Приуральского района ЯНАО, написало ИА «Север-Пресс».
Такие сборы проводятся уже не первый год. Организатор мероприятия — ГКУ «Центр развития внешних связей ЯНАО».
Казаки будут жить в палаточном лагере, им проведут занятия по огневой подготовке, рукопашному бою, тактической подготовке, а также по выживанию в экстремальных условиях.
Кроме того, казаки расчистят от мусора территорию вокруг горного приюта.