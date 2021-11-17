Ямальские гуманитарные чтения стартовали в Салехарде

Международная научно-практическая конференция «Ямальские гуманитарные чтения. Человек в Арктике» стартовала в Салехарде. Организаторами мероприятия выступили Научный центр изучения Арктики и международная сеть Университет Арктики. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Всего на чтениях были представлены десять научных направлений. Принять участие в мероприятии можно как офлайн, так и в онлайн-формате. Специалисты, которые приняли участие в мероприятии, обсудят вопросы экологии, развитие арктических городов, а также традиционные виды хозяйственной деятельности.