Ямальские фермеры поборются за гранты

На Ямале открыли конкурс грантов среди аграриев по программе «Агростартап». Подать заявку могут представители малого и среднего сельскохозяйственного бизнеса, рассказало издание «СеверПресс».

«Всего в этом году на гранты на сумму от трех до шести миллионов рублей могут рассчитывать не менее пяти индивидуальных предпринимателей или участников крестьянских хозяйств округа», — рассказал руководитель дирекции по развитию сельских территорий Дмитрий Шмелев.

Самые крупные суммы достанутся фермерам, занимающимся животноводством и производящим мясную и молочную продукцию.