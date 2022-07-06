Ямал занял первое место в рейтинге развития языков коренных народов

Ямал оказался на первой строчке рейтинга по развитию языков коренных народов. Такой информацией поделились в ходе Международной конференции в Москве. Об этом сообщило «Ямал-Медиа».

Во время мероприятия официально запустили Международное десятилетие языков коренных народов. Участники съезда в особенности выделили ямальский проект по ликвидации цифрового неравенства. Для представителей коренных народов разработают клавиатуры для компьютера, а также создадут телевизионные программы на их языке.

«Регионы-лидеры, которые очень серьезно и системно занимаются этой проблемой, этим вопросом. Сколько вкладывается в эту работу на Ямале — нам просто завидуют наши коллеги за рубежом», — рассказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.