Ялтинский экономический форум пришлось перенести из-за COVID-19

Ялтинский международный экономический форум вновь перенесли. Мероприятие должно состояться осенью 2022 года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на постоянного представителя Крыма при президенте РФ Георгия Мурадова.

Изначально мероприятие планировали провести в апреле. Причиной переноса является распространение коронавируса.

«На весну запланировать не получается, пик заболеваемости пройден, но все равно она достаточно высокая. Потому решение принято перенести на конец сентября — октябрь», — заявил Мурадов.