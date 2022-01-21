Якутского депутата перепутали с китайцем и обвинили в вывозе леса. Политик ответил шуточным видео

Якутского депутата Федота Тумусова принял за китайца и обвинил в вывозе леса из России его подписчик в TikTok в комментариях. Политик ответил на это шуточным видеороликом.

В своем видео Тумусов показал скриншоты комментариев к одному из других своих постов. На них видно, что пользователь возмутился продажей леса, которой он якобы занимается. Также подписчик ошибочно принял депутата за китайца. Недоразумение разрешилось мирно — Тумусов прояснил ситуацию сразу же под постом, а после рассказал о забавном случае в своем новом ролике.

Под этим видео пользователи возмутились уже другим, они сочли такие претензии проявлениями расизма в такой многонациональной стране, как Россия. Многие оценили умение Тумусова посмеяться над ситуацией и собой и не осуждать ошибочные догадки подписчика всерьез, переводя их в правовую плоскость.

У депутата на странице есть и другие забавные ролики. В комментариях к одному из них он признался, что создавать их ему помогает команда профессионалов.