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    28 декабря 2021, 19:55

    Якутский скульптор вылепил символ наступающего года из навоза

    Якутский скульптор Боппосов представил символ 2022 года из навоза

    Татьяна Струкова

    Якутский скульптор Михаил Боппосов создал скульптуру символа 2022 года — тигров. Фигуры появились в центре села Уолба в Таттинском улусе Якутии.

    Боппосов создает скульптуры из навоза на протяжении последних 10 лет. В преддверии Нового года он всегда представляет землякам символ наступающего года по восточному календарю.

    На этот раз скульптурная композиция включает в себя двух тигров и трех львят.

    Автор объяснил, что это пожелание всем семьям Якутии: чтобы в каждой было как минимум по три ребенка, написало издание NewsYkt.ru.

    Жена Михаила Боппосова Зоя рассказала о том, что муж решил продолжить традицию, несмотря на болезнь — летом у него нашли рак.

    «У него даже вопроса не стояло, делать или не делать в этом году фигуру. Твердо сказал, что сделает, чтобы порадовать земляков. Спорить с ним бесполезно», — добавила она.

    Ранее скульптор уже создавал из навоза фигуры гигантской кобры, лошади, обезьяны, быка, трех поросят, крысу на троне, а также интернет-мема ждуна и многих других персонажей.