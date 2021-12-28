Якутский скульптор вылепил символ наступающего года из навоза

Якутский скульптор Михаил Боппосов создал скульптуру символа 2022 года — тигров. Фигуры появились в центре села Уолба в Таттинском улусе Якутии.

Боппосов создает скульптуры из навоза на протяжении последних 10 лет. В преддверии Нового года он всегда представляет землякам символ наступающего года по восточному календарю.

На этот раз скульптурная композиция включает в себя двух тигров и трех львят.

Автор объяснил, что это пожелание всем семьям Якутии: чтобы в каждой было как минимум по три ребенка, написало издание NewsYkt.ru.

Жена Михаила Боппосова Зоя рассказала о том, что муж решил продолжить традицию, несмотря на болезнь — летом у него нашли рак.

«У него даже вопроса не стояло, делать или не делать в этом году фигуру. Твердо сказал, что сделает, чтобы порадовать земляков. Спорить с ним бесполезно», — добавила она.

Ранее скульптор уже создавал из навоза фигуры гигантской кобры, лошади, обезьяны, быка, трех поросят, крысу на троне, а также интернет-мема ждуна и многих других персонажей.