«Я уже не на физических силах шел, а на характере». Лишившийся ног десантник рассказал о восхождении на Эльбрус

Лишившийся ног десантник из Башкирии Рустам Набиев рассказал, как взошел на Эльбрус.

После произошедшего в казарме молодой человек остался без ног. Но это не помешало ему покорить Эльбрус. Он забрался на горную вершину с помощью рук. Идея покорить самую высокую гору Европы пришла к нему еще в прошлом году. Тогда актер Сергей Романович набирал группу, но Рустаму не удалось поехать.

В этом году ему позвонил гид и пригласил поучаствовать в восхождении. Парень сразу же согласился на приключение, о котором мечтал. Подготовка длилась полгода. Набиев тренировался пять раз в неделю. Чаще всего он занимался кроссфитом на выносливость. Ему предстояло преодолеть в пути 13 километров. В на это ушло 16 часов, информирует Life.

«Самой большой трудностью стали именно физические нагрузки. Руки очень уставали, на каких-то моментах отказывались работать. Реально, в некоторых местах от того, какие нагрузки я испытал, текли слезы. Так получилось, что я уже не на физических силах шел, а на характере, выносливости, вере в себя», — поделился впечатлениями Набиев.

Он заключил, что должен был добиться своей цели, невзирая на трудности, с которыми пришлось столкнуться.