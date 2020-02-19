19-летнюю Джорджию Ранкин называют «самым маленьким подростком Британии». Девушка страдает редкой формой дисплазии скелета. Ее кости срослись, когда ей было 13 лет и она перестала расти, остановившись на 76 сантиметрах.

Источник фото: YouTube.com/channel/ MakeupJunkieG

Как сообщило издание The Mirror, девушка дипломированный визажист и ведет свой канал на YouTube, где учит своих 700 тысяч подписчиков правильно наносить макияж.

Когда Джорджия появилась на свет, то врачи сразу расстроили ее родителей. Они диагностировали у младенца опасное для жизни состояние кишечника. Она не могла нормально питаться. Первые 10 лет ее приходилось кормить через специальную трубку. Ее родителям говорили, что девочка может не выжить. Но несмотря ни на что Джорджия справилась, хоть и постоянно испытывала боль.

Когда ей было 13 лет и стало понятно, что ее рост остановился она решила облегчить себе боль и удалить шаровые суставы бедер. Тогда же она пересела в инвалидное кресло. Несмотря на проведенное хирургическое вмешательство ей до сих пор приходится постоянно принимать обезболивающие препараты.

«Боль ощущается с момента, когда я просыпаюсь, до того момента, когда я ложусь спать», — рассказала девушка. При этом Джорджия отметила, что ее рост никогда не был для нее проблемой.

«В начальной школе никто в моем классе не говорил об этом. Я взрослела, думая, что у меня нормальный рост. Никогда не думала себе как о маленьком человеке. Просто привыкла. Никаких проблем с этим у меня нет», — поделилась она.

Однако одна вещь Джорджию расстраивает: размеры одежды и обуви, которые ей нравятся.

«Мне 19 лет, и мне трудно найти что-то в магазинах. Есть вещи моего размера, но они для детей. Я не могу купить пару джинс, потому что одни длинные, другие просто мне не подходят», — пояснила девушка.

По ее словам, ей нравится ее уникальность. Она видит в этом положительные стороны. Хотя в старших классах ее не приглашали на вечеринки она от этого не страдала.

«Я стала человеком, который думает: „кому какое дело?“. Люди все равно меня обсуждают, но это не мешает мне быть той, кем я хочу», — подчеркнула она.

Во время недавней поездки в США на конгресс маленьких людей Джорджия узнала, что люди с ее диагнозом в Америке используют для избавление от боли масло каннабиса. Но в Великобритании это средство считается наркотическим. Девушка заявила, что ее это очень расстроило, когда знаешь о способе облегчить свою боль, но который не доступен в том месте, где она живет.