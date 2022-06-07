«Я ни о чем не подозревала». Росгвардеец сделал девушке предложение сразу после возвращения со спецоперации

Боец Росгвардии решил сделать предложение своей девушке после возвращения со спецоперации на Украине. Он встал на одно колено перед возлюбленной сразу после торжественного мероприятия.

«Сотрудник Росгвардии старший сержант полиции Станислав П. после торжественного мероприятия в Краснодаре по случаю возвращения подразделений ведомства из районов проведения специальной военной операции сделал предложение своей возлюбленной», — сообщила пресс-служба ведомства.

Молодой человек попросил девушку выйти к нему на плац, а затем встал на одно колено с букетом красных роз. Боец открыл футляр для кольца и надел украшение на палец своей возлюбленной. Девушка сразу же согласилась выйти за него замуж.

«Я совершенно ни о чем не подозревала. Предложение руки и сердца стало полной неожиданностью, — отметила она.

Все происходило в присутствии командиров, сослуживцев и почетных гостей торжества. Начальник Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю генерал-майор Георгий Медоев поздравил пару с помолвкой. Молодых людей познакомили общие друзья почти семь лет назад.