Изведать глубину. Исследователи из Солнечногорска пытаются разгадать тайну Бездонного озера

Говорят, недавно ученые разгадали легендарную загадку Лохнесского чудовища. Оказывается, это такой гигантский угорь. А вот в Солнечногорске появилась своя природная загадка — бездонное озеро. Местные жители попытались отыскать дно.

«Где же дно у Бездонного озера?» — этому вопросу уже не менее ста лет. Но за все время слов было больше, чем дела, — теперь же в Солнечногорске развернули настоящие исследовательские работы. До сих пор тайной остаются не только глубина, но и происхождение водоема. За разгадку генезиса озера взялись солнечногорские исследователи. И первая попытка технологического изучения рельефа дна — бурение прибрежной зоны.

Источник фото: телеканал «360»

«По мере ухождения в глубину мы будем ставить штанги. Всего у нас предполагается 30 штанг по 1,5 метра. То есть, теоретически мы можем углубиться на 45 метров», — сообщил председатель Солнечногорского отделения ВООПИиК Михаил Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

А Бездонным озеро нарекли именно в народе. Согласно одному из приданий, измерить глубину пробовал ученый Дмитрий Менделеев, но 97-метровая веревка с грузом дна так и не достигла. Мистику породил и поэт Александр Блок. Он назвал озеро «отдушиной океана»: мол, эти воды связаны под землей. Все эти легенды местный житель Евгений Заводский слышал с детства.

«На озере я бываю с семи лет и много знаю всяких легенд. Например, что здесь всплывают обломки кораблей. И Менделеев даже хотел измерить это озеро, но у него почему-то не получилось. И никто не знает, какая у озера глубина», — житель деревни Вертлино рассказал Евгений Заводский.

Источник фото: телеканал «360»

Определить глубину Бездонного озера не раз пытались и дайверы, но ни энтузиазм, ни современное оборудование желаемого результата не дали. При погружении примерно на 3,5 метра, дайверы встречали так называемое ложное дно, которое буквально выталкивало их на поверхность. Такой слой складывался в озере долгие годы, ведь Бездонное не моложе десяти, но и не старше 50 тысяч лет.

«Это ложное дно сформировано опавшими с окружающих пространств растительными остатками: листьями, ветками, блоками сплавины, космической пылью», — отметил кандидат географических наук Михаил Левинтов.

Источник фото: телеканал «360»

На этот раз нырнуть вглубь озера вызвались двое дайверов. Результат погружения — 4,5 метра. Уже чуть выше, по их словам, начинается плотный слой, напоминающий подушку. Преодолеть его физически сложно, а увидеть что-либо и вовсе не удается.

«На глубине 3,8 метра встретили плотную биомассу — плотную оптически: фонарный луч полностью блокировался. Но сама масса мягкая, то есть рука туда беспрепятственно погружается. Ну, соответственно, видимость — 1,5 метра, а уже в слоях плотной массы — нулевая», — поделился впечатлениями дайвер Олег Оборин.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Теперь же начатые в прибрежной зоне бурильные работы должны позволить в буквальном смысле докопаться до истины. Старт работам исследователи из Солнечногорска дали прошлой весной. Проделав в ледяной толще лунки, они опускали под воду стометровые веревки с заостренным ломом на конце. Первый результат измерений — почти 13 метров, но и это не предел, ведь углубиться дальше пока не удалось, а признаков истинного дна еще не обнаружили.

«Сейчас мы уже можем предположить, что в центральной части озера будет глубина не менее 15 метров, поскольку предыдущими работами установлено блюдцеобразное плавное понижение к центральной части», — подчеркнул Михаил Левинтов.

Источник фото: телеканал «360»

Масштабные работы солнечногорские исследователи продолжат теперь следующей весной. Они планируют пробурить озеро в центре с нескольких точек. Специалисты уверены, что Бездонное озеро, наконец, раскроет свои тайны.