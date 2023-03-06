Интересное 06 марта 2023, 19:12 Изображение пика Маттерхорн исчезнет с шоколадок Toblerone Производители швейцарского шоколада Toblerone уберут с упаковок очертания пика Маттерхорн Викимедиа

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Производители швейцарского шоколада Toblerone изменят логотип своей продукции, убрав из него изображение альпийского пика Маттерхорн. Об этом сообщили на сайте Би-би-си. Есть вероятность, что на упаковке появится изображение какой-то другой горы.

Очертание вершины Маттерхорн, которая принадлежит Западным Альпам в Швейцарии, украшала шоколад Toblerone более 50 лет — с 1970 года. Считается, что треугольная форма лакомства также связана с горной вершиной, хотя это не так. Треугольный шоколад появился в продаже еще в 1908 году.

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Сегодняшнее изменение логотипа связано с планами компании перевести часть производства шоколада в Словакию. А согласно швейцарским законам, продукция, содержащая молоко, но не производимая полностью на территории страны, не может использовать изображения достопримечательностей Швейцарии и других национальных символов. Поэтому Toblerone и решил отказаться от символа в виде пика Маттерхорн.

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Отмечается, что на упаковке появится изображение другой горы, но какой именно, пока не сообщается.