Ветеринары снимали издевательства над животными. Роликами делились в Сети

Инцидент произошел в клинике Ohana VetCare в Сингапуре. На кадрах видеозаписи видно, как медсестра жонглирует кусочками плоти животного. На другом ролике сотрудница клиники громко хлопает в ладоши рядом с головой кошки, у которой операционным путем были удалены уши. Девушка сравнивает животное с тюленем.

После того, как сотрудницы клиники разместили ролики в Сети, об этом стало известно руководству клиники.

«Видео показало совершенно неприемлемое поведение для людей, работающих в ветеринарной помощи, где нашей главной целью всегда является обеспечение благополучия всех животных», — говорится в заявление Ohana VetCare.

В нем также сказано, что с авторами видеозаписей была проведена беседа, и девушек попросили удалить ролики со своих страниц в соцсетях.

«Мы также решили немедленно отстранить их от работы, продолжая расследовать инциденты, зафиксированные в их видео», — говорится в заявлении.

Некоторые клиенты клиники отреагировали с возмущением, назвав поведение медсестер «неэтичным и нечувствительным».

«Непрофессионализм медсестер ужасен. Я не могу себе представить, что чувствуют хозяева животных, — сказал один из них.