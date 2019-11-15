  • Ветеринары снимали издевательства над животными. Роликами делились в Сети

    15 ноября 2019, 03:23

    Валерия Шафирко

    Две сотрудницы ветеринарной клиники опубликовали в Сети видео, на котором они жонглируют кусочками плоти животного, оставшимися после операции, и издеваются над кошкой без ушей. Ролики вызвали волну негодования со стороны пользователей соцсетей и клиетов клиники. Сейчас руководство ветцентра занимается расследованием данного инцидента, сотрудницы отстранены, пишет Daily Mail.

    Инцидент произошел в клинике Ohana VetCare в Сингапуре. На кадрах видеозаписи видно, как медсестра жонглирует кусочками плоти животного. На другом ролике сотрудница клиники громко хлопает в ладоши рядом с головой кошки, у которой операционным путем были удалены уши. Девушка сравнивает животное с тюленем.

    После того, как сотрудницы клиники разместили ролики в Сети, об этом стало известно руководству клиники.

    «Видео показало совершенно неприемлемое поведение для людей, работающих в ветеринарной помощи, где нашей главной целью всегда является обеспечение благополучия всех животных», — говорится в заявление Ohana VetCare.

    В нем также сказано, что с авторами видеозаписей была проведена беседа, и девушек попросили удалить ролики со своих страниц в соцсетях.

    «Мы также решили немедленно отстранить их от работы, продолжая расследовать инциденты, зафиксированные в их видео», — говорится в заявлении.

    Некоторые клиенты клиники отреагировали с возмущением, назвав поведение медсестер «неэтичным и нечувствительным».

    «Непрофессионализм медсестер ужасен. Я не могу себе представить, что чувствуют хозяева животных, — сказал один из них.