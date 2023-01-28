Интересное 28 января 2023, 20:53 Издательство Bubble объявило о разработке второй части кинокомикса «Майор Гром» Издательство Bubble: кинокомикс «Майор Гром» получит продолжение YouTube

Читать 360tv в

На мероприятии Bubble Comics Con 2023 одноименное издательство объявило о разработке сиквела комикса «Майор Гром». Фильм выйдет с подзаголовком «Игра», сообщил «Кинопоиск» в Telegram-канале.

Режиссером нового «Майора Грома» снова выступит Олег Трофим. Съемки запланированы на март текущего года. Главные роли сыграют Тихон Жизневский и Любовь Аксенова. Сюжет картины развернется спустя год после событий первого фильма.

Реклама

Майор Гром, одержавший победу над злодеем Чумным Доктором, становится популярным. Авторы кинокомикса введут в повествование нового персонажа — Призрака. Премьера ленты намечена на 2024 год.

Экшен «Майор Гром: Чумной Доктор» вышел в 2021 году и сделал исполнительницу одной из главных ролей Любовь Аксенову самой популярной актрисой российского кинематографа. Также у зрителей возрос спрос на сериалы с ее участием — «Бывшие», «Содержанки», «Настя, соберись!».