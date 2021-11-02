Издатели назвали топ продаваемых книг в пандемию

Самыми издаваемыми в пандемию книгами стали труды Стивена Кинга, Джорджа Оруэлла и Федора Достоевского. Такими результатами поделилась Российская книжная палата.

Стивен Кинг расположился на первом месте книжного рейтинга. Больше всего его читатели любят творения «Оно», «Сияние», «Кэрри» или «Противостояние». Вторую позицию занял Джордж Оруэлл: россияне решили добавить в свою домашнюю библиотеку его классические произведения — «Скотный двор» и «1984».

Третьим стал русский автор — Федор Достоевский. Его поклонники приобрели такие известнейшие романы, как «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание» и «Идиот».

В цифрах количество бумажных копий произведений Кинга за 2021 год составило 781,5 тысячи экземпляров, Оруэлла — 482,6 тысячи, Достоевского — 394 тысячи.

А вот Дарью Донцову хоть и продолжают любить читатели, но интересуются ей все же меньше, чем Достоевским. Писательница расположилась на пятом месте, сразу после Эриха Марии Ремарка. Всего в рейтинг Российской книжной палаты вошли 20 авторов, и последним из них стал Рэй Брэдбери.