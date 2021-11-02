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    02 ноября 2021, 13:01

    Издатели назвали топ продаваемых книг в пандемию

    Российская книжная палата: авторами книг с самыми высокими тиражами в пандемию стали Кинг, Оруэлл и Достоевский

    Екатерина Боснак

    Самыми издаваемыми в пандемию книгами стали труды Стивена Кинга, Джорджа Оруэлла и Федора Достоевского. Такими результатами поделилась Российская книжная палата.

    Издатели назвали топ продаваемых книг в пандемию

    Стивен Кинг расположился на первом месте книжного рейтинга. Больше всего его читатели любят творения «Оно», «Сияние», «Кэрри» или «Противостояние». Вторую позицию занял Джордж Оруэлл: россияне решили добавить в свою домашнюю библиотеку его классические произведения — «Скотный двор» и «1984».

    Третьим стал русский автор — Федор Достоевский. Его поклонники приобрели такие известнейшие романы, как «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание» и «Идиот».

    В цифрах количество бумажных копий произведений Кинга за 2021 год составило 781,5 тысячи экземпляров, Оруэлла — 482,6 тысячи, Достоевского — 394 тысячи.

    А вот Дарью Донцову хоть и продолжают любить читатели, но интересуются ей все же меньше, чем Достоевским. Писательница расположилась на пятом месте, сразу после Эриха Марии Ремарка. Всего в рейтинг Российской книжной палаты вошли 20 авторов, и последним из них стал Рэй Брэдбери.