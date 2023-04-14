Интересное 14 апреля 2023, 17:15 Издание Metro: европейские ученые отправят корабль к Юпитеру для исследования внеземной жизни

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Ученые из Европы решили организовать экспедицию и отправить космический корабль к Юпитеру для обнаружения следов инопланетной жизни. Об этом сообщило издание Metro.

Отмечается, что космолет обследует поверхность планеты и его спутников, которые покрыты океанами. Экспедиция займет около 8,5 года.

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Как сообщило Utro.ru, эксперты отмечают высокую вероятность инопланетной жизни именно на спутниках Юпитера и Сатурна.