14 апреля 2023, 17:15
Издание Metro: европейские ученые отправят корабль к Юпитеру для исследования внеземной жизни
Ученые из Европы решили организовать экспедицию и отправить космический корабль к Юпитеру для обнаружения следов инопланетной жизни. Об этом сообщило издание Metro.
Отмечается, что космолет обследует поверхность планеты и его спутников, которые покрыты океанами. Экспедиция займет около 8,5 года.
Реклама
Как сообщило Utro.ru, эксперты отмечают высокую вероятность инопланетной жизни именно на спутниках Юпитера и Сатурна.
Космос
Реклама
Реклама