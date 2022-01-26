Из-за непогоды в Сочи откололся берег. Теперь оказаться в море можно буквально не выходя из дома

В Туапсинском районе Сочи откололся берег. В соцсетях распространяется ролик, на котором видны сильные трещины. Из-за них автокемпинг, расположенный на берегу, сползает к морю.

Кроме автокемпинга, «поплыли» и обычные дома. По словам представителя администрации Новомихайловского городского поселения, по счастливому совпадению строения не используются с 1990-х годов.