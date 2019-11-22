Итальянская автоледи 50 лет водила машину без прав
77-летняя итальянка могла еще долго не попасться инспекторам, если бы не угодила в ДТП. Оказалось, что женщина около половины века водила автомобиль без прав. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на il Gazzettino.
Местную жительницу, которая порядка 50 лет колесила по Италии без водительских прав, поймали благодаря ДТП с участием трех автомобилей в районе города Тревизо.
Прибывшие на место полицейские обнаружили, что у 77-летней женщины, которая управляла автомобилем Suzuki, нет водительского удостоверения.
Нарушительница не смогла предъявить документы. Однако заявила, что у нее есть водительские права, хотя они и просрочены. Дама пообещала отыскать удостоверение и принести в полицейский участок в доказательство собственной невиновности.
Отмечается, что уголовное дело на женщину заводить не стали. Однако ей выписали штраф на пять тысяч 110 евро, а также арестовали автомобиль.