Итальянская автоледи 50 лет водила машину без прав

Местную жительницу, которая порядка 50 лет колесила по Италии без водительских прав, поймали благодаря ДТП с участием трех автомобилей в районе города Тревизо.

Прибывшие на место полицейские обнаружили, что у 77-летней женщины, которая управляла автомобилем Suzuki, нет водительского удостоверения.

Нарушительница не смогла предъявить документы. Однако заявила, что у нее есть водительские права, хотя они и просрочены. Дама пообещала отыскать удостоверение и принести в полицейский участок в доказательство собственной невиновности.

Отмечается, что уголовное дело на женщину заводить не стали. Однако ей выписали штраф на пять тысяч 110 евро, а также арестовали автомобиль.