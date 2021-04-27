Итальянец, проживший 32 года на необитаемом острове, переедет в квартиру

Итальянец Мауро Моранди, который 32 года прожил на необитаемом острове Буделли, переедет в квартиру. Сейчас мужчине 81 год, сообщил BBC News.

Новое жилье Моранди будет находиться на близлежащем острове. Он согласился покинуть место своего обитания, только если территория Буделли будет так же защищена, как и при нем, написал iReactor.

«Я уйду, надеясь, что в будущем Буделли будет так же защищен, как я защищал его в течение 32 лет», — подчеркнул Мауро.

Он начал жить на острове, когда договорился заменить местного смотрителя. Мужчина стал выполнять его обязанности, но в 2020 году власти потребовали Моранди переселиться. Его обвинили в незаконном ремонте своего дома.

Интернет-пользователи вступились за Моранди и запустили петицию. Она собрала более 70 тысяч подписей. После этого правительство Италии аннулировало свои условия.

Ранее сообщалось, что итальянец Алессандро Равальоли приехал в Москву, чтобы сделать прививку вакциной «Спутник V» от коронавируса. Он утверждает, что если бы ждал своей очереди в Италии, то получил бы доступ к прививке в лучшем случае осенью.