IT-специалисты рассказали о самом нелюбимом языке программирования

IT-специалисты назвали самый любимый и самый ненавистный языки программирования. Это произошло в рамках опроса крупнейшего форума для программистов Stack Overflow. Более 83 тысяч человек из 181 страны мира поделились своим мнением. Об этом сообщила «Газета.ru».

Самым удобным языком программирования респонденты назвали Rust. За него проголосовали почти 87% опрошенных. Он получить этот статус уже шестой раз подряд.

При этом в качестве самого нелюбимого языка программирования специалисты выбрали С. 66% сообщили, что не хотели бы на нем больше работать.