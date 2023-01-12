12 января 2023, 05:12
IT-специалист Смирнов рассказал о самых востребованных профессиях 2023 года
IT-специалист Смирнов заявил, что в 2023 году вырастет востребованность врачей и инженеров
Профессии врачей и инженеров станут одними из самых востребованных в 2023 году. Таким мнением поделился генеральный директор МКК Creditter Игорь Смирнов. Об этом сообщил «Ридус».
Специалист пояснил, что в российских вузах появляется все больше бюджетных мест для инженеров. Это направление является одним из самых перспективных для школьников.
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Кроме того, из-за пандемии коронавируса сильно вырос спрос на медиков, написал сайт kp.ru.
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