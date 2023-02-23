Интересное 23 февраля 2023, 16:18 IT-специалист Муртазин рассказал, где чаще всего общаются мошенники IT-специалист Муртазин заявил, что чаще всего мошенники звонят в мессенджерах

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Если вам позвонили в месенджере с неизвестного номера, с большой вероятностью это мошенники. Такой информацией поделился ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам эксперта, сотрудники финансовых организаций не будут звонить через Интернет. Если вам поступил подобный звонок, лучше сразу положить трубку, а после самостоятельно позвонить в банк для уточнения информации.

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«Если вы действительно ждете звонка из банка, из какой-то организации, то просто перезвоните в эту организацию напрямую, найдите номер в интернете и узнайте, звонили вам или нет», — пояснил Муртазин.

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