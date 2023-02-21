Интересное 21 февраля 2023, 22:18 IT-специалист Костунов рассказал, как правильно пользоваться чат-ботами IT-специалист Костунов посоветовал критически относиться к чат-ботам

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Чат-боты могут представлять опасность в случае, если их обучали мошенники. Таким мнением поделился IT-эксперт Илья Костунов. Об этом сообщил «Ридус».

«До сих пор чат-боты представляли интерес исключительно для науки, но теперь ими заинтересовались мошенники и всевозможные политические силы, чтобы манипулировать людьми», — пояснил Костунов.

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По словам специалиста, при использовании чат-бота не стоит забывать о критическом мышлении. Важно понимать, что не все советы подобных программ могут быть полезными.

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