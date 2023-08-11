Интересное 11 августа 2023, 16:09 ИТ-эксперт Зыков связал рост популярности «ВКонтакте» с добавлением клипов

Читать 360tv в

«ВКонтакте» имеет все шансы стать главной социальной сетью страны, где пользователи могут получить все нужные им сервисы. Таким мнением поделился ИТ-эксперт Владимир Зыков. Об этом сообщил «ВЗГЛЯД».

Специалист пояснил, что большая часть россиян имеет аккаунт в этой социальной сети. Она постепенно развивается, у «ВКонтакте» появляются новые сервисы и мини-приложения.

Реклама

По словам Зыкова, популярность социальной сети начала увеличиваться после добавления клипов — коротких роликов по типу TikTok.

«Помимо этого, ВК экспериментирует с приложением для обработки фотографий, с алгоритмической лентой новостей», — отметил он.