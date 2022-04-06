IT-эксперт Завалишин заявил, что Россия является лидером по созданию софта

Директор группы компаний DZ systems Дмитрий Завалишин рассказал, как будет разворачиваться ситуация в российской IT-сфере после введения западных санкций. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Специалист подчеркнул, что в некоторых сферах российские разработчики значительно превосходят западных. Среди них — разработка софта.

«Есть направления, по которым мы серьезно опережаем западные страны. Например, софт, который в России разрабатывается для банковской сферы. Мы лидеры во всем мире по этой тематике», — заверил Завалишин.