Интересное 16 августа 2023, 23:31 IT-эксперт Савченко: игровую зависимость можно побороть при помощи спорта

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Справиться с игровой зависимостью можно с помощью занятий активными видами спорта и интересных хобби. Такой информацией поделился проректор по цифровому развитию и IT Госуниверситета просвещения, IT-эксперт Виталий Савченко, сообщил NEWS.ru.

Привязанность к компьютерным играм негативно сказывается на семейном бюджете, так как многие геймеры тратят средства на премиум-аккаунты и различные бонусы. Вместо этого лучше заняться спортом, таким как бег, йога или плавание, а также найти хобби.

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«Найдите хобби: музыка, живопись, фотография, кулинария, а не тратьте деньги на премиум-аккаунты и внутриигровые бонусы, это вредит семейному бюджету», — отметил Савченко.