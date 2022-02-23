IT-эксперт предупредил об уголовном наказании за установку приложений для шпионажа
Закон запрещает установку на смартфоны других людей приложений для шпионажа. Такой информацией поделился генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Специалист предупредил, что не стоит устанавливать подобные приложения на телефоны близких и родственников. В противном случае это может обернуться тюремным сроком до двух лет. Часто к подобным методам прибегают партнеры, которые не доверяют друг другу в отношениях. По словам эксперта, стоит искать другой метод решения проблем в семье.
«Если у кого-то есть какая-то маниакальная тенденция к тому, чтобы следить за своей второй половинкой, то, мне кажется, нужно сначала решить другие проблемы, а потом уже, если ничего не получается, заниматься подобным — но лучше этого не делать», — заметил Кусков.