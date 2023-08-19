Интересное 19 августа 2023, 00:52 IT-эксперт Кузьменко заявил, что российские видеоигры вернутся на международные рынок

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Видеоигры российских производителей смогут покорить международные рынки. Таким мнением поделился независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко. Об этом сообщило ИА НСН.

Кузьменко отметил, что россияне первыми стали производить видеоигры еще в 1984 году. Примерном этого является «Тетрис», который повлиял на весь игровой мир.

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Эксперт рассказал, что сейчас существует много достойных готовых и находящихся в разработке проектов — Atomic Heart («Атомное сердце»), которое создали выходцы из России, «Ил-2 Штурмовик», «Смута», «Сказки старой Руси».

«Если сейчас в России появится запрос на российские игры, если снова откроются рабочие места, то многие талантливые разработчики, гейм-дизайнеры, сценаристы и так далее, которые сейчас уехали на Кипр, в Грузию, в Армению, вернутся обратно», — заявил о.