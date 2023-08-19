19 августа 2023, 00:52
IT-эксперт Кузьменко заявил, что российские видеоигры вернутся на международные рынок
Видеоигры российских производителей смогут покорить международные рынки. Таким мнением поделился независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко. Об этом сообщило ИА НСН.
Кузьменко отметил, что россияне первыми стали производить видеоигры еще в 1984 году. Примерном этого является «Тетрис», который повлиял на весь игровой мир.
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Эксперт рассказал, что сейчас существует много достойных готовых и находящихся в разработке проектов — Atomic Heart («Атомное сердце»), которое создали выходцы из России, «Ил-2 Штурмовик», «Смута», «Сказки старой Руси».
«Если сейчас в России появится запрос на российские игры, если снова откроются рабочие места, то многие талантливые разработчики, гейм-дизайнеры, сценаристы и так далее, которые сейчас уехали на Кипр, в Грузию, в Армению, вернутся обратно», — заявил о.
Видеоигры
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