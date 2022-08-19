IT-эксперт Голованов рассказал об опасности VPN

Некоторые VPN-приложения могут быть опасны для смартфона. Такой информацией главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Об этом сообщила "Тульская служба новостей».

Эксперт пояснил, что некоторые приложения способны воровать данные и отправлять их мошенникам.

По словам Голованова, чтобы не нарваться на мошенников, необходимо устанавливать такие приложения, которые уже давно на рынке.

«Пользоваться сервисами VPN, которые появились совсем недавно, очень опасно. Выбирайте только те приложения, которые были известны до февраля 2022 года», — посоветовал специалист.