Интересное 18 января 2023, 23:20 IT-аналитик Яблонских рассказал, каких последствий ждать при блокировке YouTube в России Аналитик Яблонских заявил, что россияне продолжат пользоваться YouTube в случае блокировки

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YouTube не имеет достойных альтернатив. По этой причине в случае блокировки платформы в России жители страны продолжаться пользоваться ей через «обходные пути». Таким мнением поделился президент Международной академии Digital-коммуникаций, доцент РУДН Андрей Яблонских. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, YouTube — огромная база данных. Информацию, которая хранится на платформе, собирали на протяжении многих лет. С помощью сервиса пользователи могут находить абсолютно любой контент.

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«YouTube нужен всем в какой-то степени. Все прекрасно понимают, что в случае блокировки всегда есть определенные обходные пути, по которым народ будет искать эту информацию», — пояснил Яблонских.

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