Интересное 24 августа 2023, 15:51 Историко-литературный фестиваль «Война и Мир» пройдет в Тульской области

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Историко-литературный фестиваль «Война и Мир» в третий раз состоится в родовом имении семьи Толстых Никольское-Вяземское. Мероприятие пройдет 26 августа 2023 года в рамках проекта «Музейное лето в Туле». Об этом сообщила ТСН24.

Фестиваль будет приурочен ко дню рождения писателя Льва Николаевича Толстого. Директор музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая назвала мероприятие доброй традицией. Она заявила, что с его помощью организаторы пытаются привлечь влияние в том числе к филиалу Ясной Поляны — Никольскому-Вяземскому.

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«Неспроста в преддверии дня рождения Льва Николаевича Толстого, 28 августа, по старому стилю, в его родовой усадьбе Никольское-Вяземское соберется огромное количество общественности, людей, которые любят свою историю и гордятся своими предками», — рассказал председатель АНО ПСП «Лаборатория социального развития» Виталий Фатеев.