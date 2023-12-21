Интересное 21 декабря 2023, 16:53 Историк Моды Васильев сообщил, что наиболее популярным цветом в 2024 году будет зеленый

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Зеленый в одежде станет наиболее популярным цветом в предстоящий год Дракона. Об этом изданию «Клео.ру» рассказал знаменитый историк моды Александр Васильев.

Эксперт указал на важность правильно подбирать оттенок для образа. Например, шатенкам и рыжим женщинам с карими и зелеными глазами можно смело экспериментировать, а вот женщинам другого типажа придется потрудиться над сочетанием цветов, написали «Дни.ру».

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Не менее актуальными будут персиковые и абрикосовые оттенки, которые подойдут любой женщине. Достаточно будет добавить шарф, шапку, перчатки или сумку в этом оттенке к образу, сообщил Васильев.