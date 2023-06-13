Интересное 13 июня 2023, 17:47 Историк моды Васильев рассказал, с чем связан интерес к татуировкам Историк моды Васильев заявил, что интерес к тату вызван желанием быть похожими на метисов

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Интерес к татуировкам среди европейцев связан с желанием быть похожими на метисов. Таким мнением поделился историк моды Александр Васильев. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, татуировки не теряют свою актуальность. Многие молодые люди размещают их на руках и ногах. Он связал это с желанием европейцев имеет более темную кожу.

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«Внешне многие молодые люди хотят походить на метисов. „Набойка“ создает такое впечатление», — рассказал историк моды.