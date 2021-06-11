Историк моды назвал принт, который всегда актуален

Историк моды Александр Васильев рассказал, какой принт никогда не выйдет из моды. Модельер считает, что полоска всегда будет актуальна. Об этом сообщило агентство «ФедералПресс» со ссылкой на новый выпуск передачи «Модный приговор».

«Много раз полоска возвращалась в моду. Она стала вечной классикой», — заявил Васильев. Благодаря принту в полоску участница нового выпуска Светлана будто скинула несколько килограммов. Широкая вертикальная полоска способна визуально вытянуть фигуру и сделать силуэт стройнее. Александр Васильев отметил, что принт полоска идет наравне с горошком, «гусиной лапкой» и клеткой. Эти узоры всегда возвращаются в моду.