Интересное 20 апреля 2023, 23:53 Историк космонавтики Афанасьев высказался о взрыве ракеты Starship Историк космонавтики Афанасьев заявил, что запуск ракеты Starship можно назвать успешным

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Пуск самой тяжелой и мощной в истории космической ракеты Starship, который завершился взрывом, можно назвать удачным. Такой информацией поделился публицист, историк космонавтики Игорь Афанасьев. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

«Стартовый комплекс цел, ракета ушла, первая ступень впервые совершила полет, и такое количество двигателей работали одновременно. Это уже хорошо», — отметил специалист.

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Афанасьев отметил, что данный запуск носил испытательный характер. Кроме того, взрыв устроили сотрудники компании дистанционно из соображений безопасности, так как ракета начала снижаться.