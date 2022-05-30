Историю любви кота Бруно и кошки Маняши сняли на видео

В Сеть попала трогательная история любви двух питомцев — кота Бруно и кошки Маняши. Видео с животными опубликовала пользовательница TikTok под ником bruno.cat.days, написал «Ридус».

Девушка рассказала, что появление в доме Маняши сперва не обрадовало Бруно. Первое время кот пытался ее тренировать и даже бить, однако затем он полюбит свою новую подругу.

Бруно стал заботиться о ней, умывать, обнимать и укладывать спать.

«Будто сценарий турецкого сериала», «Так тепло на душе от подобных видео», «Прям как в фильмах: сначала мальчик задирается, а потом влюбляется», «Какая чудесная история», «Парень подумал-подумал и решил применить другую тактику», — написали под видео пользователи Сети.

Ролик с парочкой собрал более 12 миллионов просмотров и семь тысяч комментариев.