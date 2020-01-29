29 января 2020, 15:12
«Историю часто пытаются переписать». Журналист — об альтернативной «истории»
Журналист и публицист Николай Сванидзе сказал, что государства нередко пытаются переписать историю. Об этом сообщила НСН.
«75 лет назад американские солдаты освободили лагерь Аушвиц-Биркенау», — такое сообщение появилось в Twitter посольства Дании. Дипломаты позже признали свою ошибку и исправили пост.
«Это наглое присвоение. Разумеется, Освенцим освободили советские войска. Историю часто пытаются переписать. Многие думают, что тот, кто громче говорит, того и посчитают правым», — прокомментировал Сванидзе.
Также он назвал пакт Молотова-Риббентропа «позорной сделкой между двумя лидерами двух тоталитарных режимов» и добавил, что «советский народ в этом не виноват».