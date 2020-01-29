«75 лет назад американские солдаты освободили лагерь Аушвиц-Биркенау», — такое сообщение появилось в Twitter посольства Дании. Дипломаты позже признали свою ошибку и исправили пост.

«Это наглое присвоение. Разумеется, Освенцим освободили советские войска. Историю часто пытаются переписать. Многие думают, что тот, кто громче говорит, того и посчитают правым», — прокомментировал Сванидзе.

Также он назвал пакт Молотова-Риббентропа «позорной сделкой между двумя лидерами двух тоталитарных режимов» и добавил, что «советский народ в этом не виноват».